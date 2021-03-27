Bang & Olufsen выпустила премиальные наушники Beoplay HX с внушительной автономностью

Датская компания Bang & Olufsen представила беспроводные наушники премиум-класса Beoplay HX. Отличаются они от остальных своей автономностью и многих в этом превосходят.

Наушники могут работать в режиме воспроизведения до 40 часов с выключенным шумоподавлением и даже с включенной системой они способы обеспечить музыкой на целых 35 часов.

Небольшое сравнение, Sony WH-1000XM4 с активированной системой шумоподавления работают до 30 часов, AirPods Max с – около 20 часов, а Sennheiser Momentum 3 Wireless — до 16 часов. Единственное, новинка не может обогнать Marshall Major II Voice с их рекордными 60 часами, но зато у них нет шумоподавления.

Звук наушников обеспечивают 40-мм драйверы с неодимовыми магнитам, а за сопряжение с устройствами отвечает Bluetooth 5.1. Также богатая поддержка кодеков: SBS, AAC и aptX Adaptive. При необходимости можно воспользоваться проводным подключение через стандартный 3.5-мм аудиоразъем. Кроме того, наушники можно использовать, как гарнитуру благодаря встроенным четырём микрофонам.

Корпус Bang & Olufsen изготовлен из переработанного пластика с кольцом из алюминия, оголовье состоит из коровьей кожи и трикотажной ткани, а амбушюры наполнены пеной с эффектом памяти и отделаны овечьей кожей.

Стоимость премиальных Bang & Olufsen составляет $499 (около 38 тысяч рублей).