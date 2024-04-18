Авторизацию через Google и Apple ID начали отключать в России

Российские онлайн-сервисы начали информировать пользователей о предстоящем отключении возможности авторизации через Google и Apple ID. Существующие аккаунты продолжат функционировать, однако создать новые таким образом уже не получится.

Редакция The GEEK обнаружила соответствующее уведомление на сайте российского регистратора доменных имен и хостинг-провайдера «Рег.ру».

«C 25.04.2024 регистрация и авторизация с помощью Google и Apple ID станут недоступны. Рекомендуем вам заранее выбрать другой способ авторизации, а также проверить корректность номера телефона и адреса электронной почты, указанных в личном кабинете» Предупреждение при авторизации на сайте «Рег.ру».

Похожие уведомления появились и на других сайтах. При этом на платформе VK Play вход с помощью учетных записей Google, Apple ID, а также Twitch, Epic Games Store и Steam уже не поддерживается. В качестве альтернативы предлагаются методы авторизации через платформы «Почта Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Подобные меры связывают с законом, который подписал президент России Владимир Путин в июле 2023 года. Он запрещает использование иностранных электронных почт и аккаунтов на иностранных сервисах при регистрации на российских сайтах.

В соответствии с новыми правилами, для регистрации на российских платформах требуется использовать российскую электронную почту, номер мобильного телефона, аккаунт на портале «Госуслуги» или данные Единой биометрической системы.