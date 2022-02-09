Авито добавил защиту номеров для всех частных пользователей

Онлайн-платформа «Авито» заявили, что теперь сервис «Защита номеров» будет работать для всех частных продавцов.

«Защита номеров» — один из крупнейших сервисов в рунете, который позволяет пользователям сохранять свою конфиденциальность. При его использовании человек не видит настоящего номера продавца (в случае с Авито). В объявлении показывается специальный номер, который периодически меняется. Поэтому сбор номеров для последующего спама становится бессмысленным делом. Зато система запоминает связку «Продавец-покупатель» и даже после смены номера продавца, звонки между ними не теряются, а переадресуются по необходимым контактам.

Сообщается, что уже в ходе тестовых запусков для всех частных пользователей, количество нецелевых звонков снизилось на 40%. Изменения на количество успешных сделок никак не повлияли.

Вообще, на «Авито» этот сервис действует уже 4 года, но только в категории «Авто» и «Недвижимость». Расширение функции до всех частных продавцов — отличный бонус, учитывая количество случаев мошенничества, связанных с площадкой.

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