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Авито начал блокировать объявления о продаже iPhone 15

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 18:19

Согласно подсчетам, количество заблокированных объявлений о предзаказе еще не анонсированных смартфонов из линейки iPhone 15 перевалило за 100 штук.

Стоимость предзаказа начиналась от 100 тысяч до 999 тысяч рублей. В других случаях продавцы просили предоплату от 30 до 150 тысяч рублей.

Блокировку подобных объявлений представители “Авито” объяснили тем, что в соответствии с правилами площадки нельзя продавать товары до их официального выпуска. Кроме того, существует большой риск манипуляций и введения пользователей в заблуждение, что может повлечь за собой противоправные действия.

В настоящее время оформить предварительный заказ на смартфоны iPhone 15 можно в МТС за 50 тысяч рублей. Другие магазины планируют начать принимать предзаказы только после официальной презентации новинок.

Презентация iPhone 15 пройдёт 12 сентября.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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