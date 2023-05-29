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Atomic Heart получила книгу с предысторией „Предприятия 3826“

Студия Mundfish анонсировала выпуск книги «Atomic Heart. Предыстория „Предприятия 3826“». Книга предназначена для всех, кто интересуется развитием альтернативной вселенной Atomic Heart и хочет узнать предысторию возникновения «Предприятия 3826», как был открыт полимер и многое другое.

Atomic Heart. Предыстория „Предприятия 3826“
Atomic Heart. Предыстория „Предприятия 3826“
Atomic Heart. Предыстория „Предприятия 3826“

Автором книги является Харальд Хорф, а за издательство отвечает «АСТ». Сейчас на книгу можно оформить предзаказ в фирменном интернет-магазине издательства, «Читай город» и «Буквоед». Розничные продажи начнутся уже 31 мая.

Книга «Atomic Heart. Предыстория „Предприятия 3826“» выполнена в твердом переплете и содержит 480 страниц. Цена экземпляра составляет 702 рубля.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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