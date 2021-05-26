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Новости

«Советский Bioshock» с роботами и монстрами под названием Atomic Heart почти готов. Новый трейлер — на E3

На Discord-сервере студии Mundfish Games появилось сообщение о том, что ожидаемая игра Atomic Heart — «советский Bioshock», как называли его СМИ — почти готова. Сейчас идёт этап «полировки». Об этом заявил глава студии Роберт Багратуни.

Он отметил, что проект уже готов, осталось лишь навести лоск и портировать игру на другие платформы. Презентация же состоится на E3 2021 — там покажут геймплейный ролик, который также готов.

  • Atomic Heart

Игра готова, мы собрали почти всё, что хотели. Полировка идёт полным ходом, начали работать над портациями. Мы стараемся, не торопите нас, пожалуйста. Поменьше нервозности.

Роберт Багратуни

Помимо этого, студия выпустит книгу «Атомное сердце», которая станет событийным приквелом игры. Действия там, судя по опубликованным фото, разворачиваются во времена Иосифа Сталина и с его непосредственным участием.

  • Атомное сердце
  • Атомное сердце

В книге раскроют причины, которые позволили СССР создать продвинутые технологии, роботов и так далее. Также там расскажут подробнее о главном герое игры.  

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Источник:
Discord
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