Assassin’s Creed Mirage не будет доступна в Steam

В свежем пресс-релизе, распространенном Ubisoft среди западных журналистов, появилась информация о том, что Assassin’s Creed Mirage не будет выпущена на платформе Steam. Также на официальной странице игры на сайте Ubisoft отсутствует любое упоминание о наличии проекта в Steam.

Однако фанаты серии не останутся без возможности приобрести Assassin’s Creed Mirage на ПК, так как игра будет доступна для покупки в Epic Games Store и Ubisoft Connect. Стоимость стандартного издания игры составит 50 евро.

Пока нет ясности, появится ли Assassin’s Creed Mirage в Steam в будущем. Представители Ubisoft не уточнили данную информацию. Стоит отметить, что ранее компания возобновила сотрудничество с цифровым магазином Valve после трехлетнего перерыва. Однако на данный момент Ubisoft добавляет в Steam только уже выпущенные игры, не предлагая новинки.

Планируемый релиз Assassin’s Creed Mirage назначен на 12 октября 2023 года.