Apple запустила программу по замене чехлов Smart Battery Case
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Новости

Apple запустила программу по замене чехлов Smart Battery Case

Мы не раз слышали о проблемах с самими смартфонами iPhone XS, XS Max и XR, но вот о проблемах с чехлами для них со встроенными батареями, нет. А вот они есть, и в своем большинстве касаются чехлов, выпущенных в период с января по октябрь 2019 года. Речь идет о чехлах Smart Battery Case. И именно для них Apple запустила программу по бесплатной замене.

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Отмечается, что проблем с безопасностью в работе чехлов не наблюдается, а вот недовольства у обладателей моделей iPhone XS, XS Max и XR при взаимодействии с чехлами хватает. Так, существует две проблемы: не заряжаются либо сами чехлы, либо смартфоны от чехла.

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Компания Apple собирается бесплатно менять неисправные чехлы как сама, так и с помощью авторизованных центров по ремонту. Отметим, что данная акция никак не касается чехлов для моделей iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max, у которых проблем с работоспособностью не наблюдается.

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