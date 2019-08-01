Apple запатентовала новый способ управления смартфоном

Компания Apple запатентовала новую технологию для сенсорных экранов. В ней предлагается заменить большое число емкостных датчиков на четыре миниатюрных радара по углам экрана. Это позволит снизить толщину, энергопотребление и стоимость экранов, а также определять, коснулся ли палец экрана или нет.

Последнее также означает, что можно будет вообще не касаться дисплея, что расширит возможности по управлению смартфоном. Предполагается, что точность определения координат будет составлять менее миллиметра. При этом для экономии энергии в режим повышенной точности радары будут переходить только по необходимости.

Отметим, что похожая система уже была реализована в Google Pixel 4. Там один радар работал на частоте в 60 ГГц, но он использовался для распознавания жестов и определения, что человек подходит к смартфону. Однако из-за местных законов такая технология может быть отключена. К примеру, в Россию поставлялись смартфоны с отключёнными радарами.

Такая технология наверняка найдёт применение и в шлемах виртуальной реальности. Та же Facebook недавно запатентовала перчатку для отслеживания движений кисти во время использования VR-шлемах. Она точно также основана на радарах.

Само собой, наличие патента не говорит о скором выпуске. Пока что это лишь «задел на будущее», а не готовая технология.