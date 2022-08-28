Apple Watch Pro получат спутниковую связь

Компания Apple добавит функцию спутниковой связи в «профессиональную» версию Apple Watch Pro. Об этом пишет Марк Гурман из Bloomberg.

По информации Гурмана, корпорация уже ранее обсуждала идею по внедрению подобного функционала. Если она будет реализована, то часы позволят связываться с сотрудниками службы экстренного реагирования без сотовой связи, а также совершать звонки по спутниковой связи и выходить в глобальную сеть. В итоге сочетание 5G и спутниковой связи может превратить iPhone в самое мощное из доступных устройств глобальной связи.

При этом велика вероятность, что спутниковая связь вряд ли успеет появиться в первом поколении Apple Watch Pro.

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