Apple выпустит 10.8-дюймовый iPad и новый iPad mini

В последнее время в новостях часто стало мелькать название бренда Apple. На этот раз американский производитель был упомянут известным аналитиком Минг-Чи Куо. По мнению этого эксперта, компания начала работу над двумя новыми устройствами. Скорее всего, это будут iPad, причем с разной диагональю.

Скорее всего, речь идет о 10,8-дюймовом устройстве, которое должно выйти уже в этом году и вероятно, ближе ко второй половине года. Другим же может стать iPad с 8,5-дюймовой диагональю. Его анонс может состояться значительно позже. Аналитик упоминает следующий год.

Самое интересное то, что Минг-Чи Куо уверяет, что в комплект поставки будет входить адаптер питания. Согласно утечкам – это 20-ваттный блок. А вот будущие обладатели iPhone 12, по мнению аналитика, вряд ли найдут блок для зарядки смартфона в комплекте поставки. Это же касается и наушников EarPods. В комплект поставки войдут лишь сам смартфон, документация и кабель Lightning.