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Новости

Apple выпустила срочное обновление iOS 14.5.1

С релиза iOS 14.5 прошло всего неделю, а Apple уже выпустила срочное обновление под номером 14.5.1, а также 12.5.3 для старых устройств.

Апдейт закрывает найденные баги и дыры в защите. Например, исправлена ошибка, которая не позволяла пользователям включить режим прозрачности отслеживания в приложениях. Также были закрыты уязвимости, позволяющие злоумышленниками вносит вредоносный код на устройство.

Пользователи устаревших моделей iPhone 5s, iPhone 6 и 6 Plus, iPad mini 2 и 3, а также iPad Air – получили обновление iOS 12.5.3.

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