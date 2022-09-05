Стало известно как будут называться новые VR-шлемы Apple

Инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил свежие данные о новых шлемах виртуальной реальности Apple. По его словам, ожидается сразу три модели гарнитур дополненной и виртуальной реальности кодовыми названиями N301, N602 и N421.

Он также рассказал, как будут называться два устройства на рынке. Модель N301 получит название Apple Reality Pro, это будет VR-гарнитура. Модель N602 будет более дешёвой версией первой гарнитуры. Наконец, N421 — это Apple Glass, очки дополненной реальности.

Эти данные отчасти подтверждает сама компания из Купертино. Там ранее зарегистрировали торговые марки Reality Processor, Reality Pro и Reality One. Предполагается, что первая относится к чипам для гарнитур, вторая — к подпискам на услуги, а третья — уже к самим устройствам.

Помимо этого, инсайдер TFI Securities Мин-Чи Куо ранее заявлял, что Apple может анонсировать первую гарнитуру уже в январе 2023 года. Ей приписывают два дисплея micro-OLED 4K, 15 оптических модулей, два процессора, Wi-Fi 6E, технологию отслеживания взгляда и объектов, а также жестовое управление. Цена такого устройства на старте может составить около $3000.

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