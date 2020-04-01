Apple вернёт в iPhone 12 сканер Touch ID

В связи с поголовным ношением масок во избежание заражения коронавирусом, обладатели последних моделей iPhone, где есть функция Face ID и отсутствует Touch ID, начали жаловаться на неудобство пользования датчиком распознавания лица. И это неудивительно, ведь в маске он не всегда идентифицирует владельца. Это не смогло не сказаться на решении производителя относительно iPhone 12 и внесения в его конструкцию некоторых изменений уже по ходу разработки.

Одним из таких нововведений (если это можно назвать нововведением), станет наличие Touch ID, что позволит при наличии таких заболеваний, работать с смартфоном без проблем. Уже сейчас появилось сообщение, что Apple, совместно с BOE и Qualcomm начали работу над внедрением Touch ID в смартфон. Есть большая вероятность того, что этот датчик будет интегрирован непосредственно в дисплей, так что о большой рамке внизу дисплея можно не задумываться.

Более того, если это произойдет, Apple вовсе может отказаться от использования Face ID (хотя некоторые ставят это под большой вопрос) и тогда производитель сможет еще в большей степени уменьшить бровь в верху дисплея. Что касается самого iPhone 12, то уже сейчас известно, что в сентябре мы его не увидим. Вероятно, его анонс состоится в ноябре, но и это один из самых оптимистичных вариантов.