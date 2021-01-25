Apple рассказала, как правильно носить iPhone 12

Компания Apple ранее никогда не подтверждала, что её новые iPhone 12 могут влиять на здоровье людей. Но, как оказалось, это правда. Суть в том, что в смартфонах используется много магнитов, которые задействованы в беспроводной зарядке MagSafe для правильной ориентации устройства. Однако они же смогли отключить кардиостимулятор популярного производителя медицинских приборов Medtronic.

В компании уже отреагировали на это и сообщили, что iPhone 12 и зарядное устройство MagSafe стоит держать на безопасном расстоянии от медицинских приборов и кардиостимуляторов. Речь идёт о безопасной дистанции в 15 см в обычном режиме и до 30 см при зарядке «по воздуху».

Помимо этого, в Apple рекомендую проконсультироваться с врачом и производителем медицинского оборудования. При этом заявлено, что опасности нет, если пользователь не кладёт смартфон в нагрудный карман и не держит его на груди, особенно в процессе зарядки.