Apple Pencil получит камеру и биометрический сенсор

Компания из Купертино продолжает модифицировать Apple Pencil. На этот раз появились сообщения о появлении поддержки новых жестов. Из них можно отметить тройное нажатие, свайп и даже вращение. Под вращением можно понимать либо оборот вокруг стилуса пальцем, либо же оборот самого стилуса.

Для того, чтобы исключит всякого рода случайные срабатывания устройства, в него могут установить емкостной датчик, аналогичный тому, что используются под экранами iPhone и кнопок Touch ID. Эти элементы, как предполагается, будут установлены в области захвата.

В патенте, который недавно слили публике, также говорится и о дополнительных интерфейсах. Среди них значатся камера, микрофон, биометрический датчик, а также датчик распознавания силы нажатия. Что касается последних, то мы их вряд ли в ближайшее время увидим в Apple Pencil. А вот в наличии новых жестов сомневаться не приходится. Дата релиза обновленного Apple Pencil пока не называется.