Apple изобрела стилус с распознаванием реального цвета предмета

Специалисты из Apple много ведут разработок, которые добавляют функциональности их устройствам. На этот раз их взгляд пал на дизайнеров и художников, которые все чаще в качестве основного инструмента для работы прибегают к помощи планшетов компании. В частности, речь идет об аппаратах с поддержкой стилуса.

В своем большинстве видеоредакторы, взять хотя бы тот же фотошоп, определяют цвет исключительно из своей базы или других изображений. Но как бы хотелось, чтобы это можно было провернуть и с реальностью, то есть «сканировать» цвет настоящих предметов. «А почему бы и нет», – подумали разработчики и реализовали эту идею.

Разработчикам удалось получить специальный Apple Pencil, в который встроен датчик цвета. Теперь, чтобы отсканировать цвет реального предмета, нужно всего лишь коснуться наконечником Apple Pencil нужного предмета и данный цвет будет занесен в базу приложения для рисования. Но наличие такой разработки не гарантирует, что такая разработка будет выпущена на рынок.