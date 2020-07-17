Apple изобрела стилус с распознаванием реального цвета предмета
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple изобрела стилус с распознаванием реального цвета предмета

Специалисты из Apple много ведут разработок, которые добавляют функциональности их устройствам. На этот раз их взгляд пал на дизайнеров и художников, которые все чаще в качестве основного инструмента для работы прибегают к помощи планшетов компании. В частности, речь идет об аппаратах с поддержкой стилуса.

1 35

В своем большинстве видеоредакторы, взять хотя бы тот же фотошоп, определяют цвет исключительно из своей базы или других изображений. Но как бы хотелось, чтобы это можно было провернуть и с реальностью, то есть «сканировать» цвет настоящих предметов. «А почему бы и нет», – подумали разработчики и реализовали эту идею.

2 38

Разработчикам удалось получить специальный Apple Pencil, в который встроен датчик цвета. Теперь, чтобы отсканировать цвет реального предмета, нужно всего лишь коснуться наконечником Apple Pencil нужного предмета и данный цвет будет занесен в базу приложения для рисования. Но наличие такой разработки не гарантирует, что такая разработка будет выпущена на рынок.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

Huawei Mate 40 может выйти в двух версиях

Apple изобрела стилус с распознаванием реального цвета предмета

Ролевая игра про пиратов King of Seas выйдет этой осенью

Vivo запатентовала смартфон похожий на Nokia 3250

Apple запатентовала чехол, который заряжает iPhone без Lightning

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

Флагманский Motorola edge+ представили для России

В iOS 14 добавят эмодзи с матрёшкой

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить