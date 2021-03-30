Apple объявила дату проведения WWDC 2021

Apple назвала дату традиционной ежегодной конференции WWDC 2021. Мероприятие для разработчиков пройдёт с 7 по 11 июня в онлайн-формате, а это значит, что любой желающих сможет присоединиться к ней.

Ожидается, что на презентации для разработчиков, Apple продемонстрирует новую iOS 15 и iPadOS 15, а также остальные обновления для watchOS, macOS и tvOS.

Кроме того, могут представить новые устройства. Например, обновлённый iMac на собственном ARM-процессоре или планшеты iPad Pro. Презентация нового iPhone пройдёт традиционно осенью 2021 года.