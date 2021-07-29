Apple начала борьбу с незаконной торговлей прототипов своей техники

Китай знаменит своим копированием других продуктов. Но на этом не останавливается изощренность тех, кто желает получить прибыль незаконным путем. В Китае существует целая сеть подпольных “реселлеров”, которые торгуют не только инженерными решениями известной компании, но и ее продуктами. Apple это надоело и она начала борьбу с ними. Первое письмо уже было отправлено одному из таких “реселлеров”.

В нем говорится, а точнее — требуется прекратить незаконный оборот такими продуктами. Более того, в нем требуют раскрыть источники утечек. На выполнение таких предписаний дается около двух недель. Если это предписание не будет выполнено, юристы компании обратятся в полицию.

Вы, без ведома представителей компании и её разрешения раскрыли информацию о еще неизданных продуктах компании. Это является нарушением коммерческой тайны, а значит, мы будем требовать прекратить публикацию подобной инсайдерской информации о наших продуктах. отрывок из письма

Если верить исследованию, которые было проведено еще в 2019 году, то в недобросовестной работе были замечены сотрудники Foxconn и Longhua, воровавшие технику с заводов, а затем продававшие ее таким “реселлерам”. Последние уже распространяли ее в интернете задолго до официального выхода. Сейчас найти таких сотрудников не так уж и легко. Отметим, что это не единственное письмо с предписанием раскрытия источников утечек.