Apple ломает традицию: iPhone больше не будет выходить раз в год

Apple рассматривает более гибкий график вывода моделей iPhone на рынок, пишет Bloomberg со ссылкой на Марка Гурмана. По его данным, компания планирует отказаться от единого осеннего цикла, который стал перегружать инженерные, маркетинговые команды и цепочки поставок.

Если план утвердят, схема релизов с 2026 года будет выглядеть так:

осень 2026 года: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone;

весна 2027 года: iPhone 18, iPhone 18e и потенциально обновлённый iPhone Air;

позже в 2027 году возможен показ «новой премиальной модели» с изогнутым стеклом и камерой под дисплеем.

Гурман также заявил, что слухи о «переносе» iPhone Air 2 не соответствуют действительности — Apple изначально не собиралась выпускать его в 2026 году.

15 ноября Financial Times сообщила, что Apple ускорила подготовку к возможной смене гендиректора. Источники издания утверждают, что процесс не связан с финансовыми показателями компании, а наиболее вероятным преемником Тима Кука называют вице-президента по аппаратному обеспечению Джона Тернуса.