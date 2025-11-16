Apple ломает традицию: iPhone больше не будет выходить раз в год | The GEEK
close
Новости

Apple ломает традицию: iPhone больше не будет выходить раз в год

Apple готова отказаться от единственного осеннего релиза, растянув запуск iPhone на несколько сезонов и включив в цикл складную модель.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 20:14

Apple рассматривает более гибкий график вывода моделей iPhone на рынок, пишет Bloomberg со ссылкой на Марка Гурмана. По его данным, компания планирует отказаться от единого осеннего цикла, который стал перегружать инженерные, маркетинговые команды и цепочки поставок.

Если план утвердят, схема релизов с 2026 года будет выглядеть так:

  • осень 2026 года: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone;
  • весна 2027 года: iPhone 18, iPhone 18e и потенциально обновлённый iPhone Air;
  • позже в 2027 году возможен показ «новой премиальной модели» с изогнутым стеклом и камерой под дисплеем.

Гурман также заявил, что слухи о «переносе» iPhone Air 2 не соответствуют действительности — Apple изначально не собиралась выпускать его в 2026 году.

15 ноября Financial Times сообщила, что Apple ускорила подготовку к возможной смене гендиректора. Источники издания утверждают, что процесс не связан с финансовыми показателями компании, а наиболее вероятным преемником Тима Кука называют вице-президента по аппаратному обеспечению Джона Тернуса.

FT: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple в 2026 году
id·214544·20251116_2014
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
iPhone 17 Pro Max потерял цвет после обычной чистки
iPhone 17 спас Apple в Китае: продажи выросли впервые за два года
FT: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple в 2026 году
Apple упростит дизайн iPhone 18 Pro 
Apple выпустила iPhone Pocket: тканевый чехол для всех iPhone за $230
Apple перестала подписывать iOS 26.0.1 — откатиться больше нельзя
iPhone Air 2 не выйдет в 2026 году: Apple отложила релиз на неопределенный срок
Складной iPhone станет первым смартфоном с 24-Мп подэкранной камерой
Apple выпустила публичную iOS 26.2 Beta 1
Каким будет iPhone Air 2: первые детали и концепт
Apple экстренно запретила установку iOS 26.2 Beta 1 на нескольких устройствах
Вышли iOS 18.7.2 и iPadOS 18.7.2
Apple планирует масштабное обновление устройств к своему 50-летию
Базовый iPhone 18 получит оперативную память от iPhone 17 Pro

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  3. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  4. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  5. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  6. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры
Смотреть все обзоры