FT: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple в 2026 году
FT: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple в 2026 году

Компания ускорила подготовку к передаче полномочий CEO.

Совет директоров и высшее руководство Apple усилили подготовку к передаче полномочий гендиректора компании. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, наиболее вероятным преемником нынешнего CEO Тима Кука станет старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус. Но окончательное решение еще не принято.

В публикации не уточняется, почему компания ускорила подготовку к передаче полномочий. Однако отмечается, что это не зависит от текущих показателей компании.

«Apple вряд ли назначит нового гендиректора до составления следующего отчета о прибыли и убытках в конце января, который придется на критически важный период праздников»,

— Financial Times.

Тем не менее источники ожидают, что 65-летний Тим Кук может уйти с поста уже в 2026 году.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
