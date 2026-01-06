Топ-20 лучших игр 2025 года для ПК по версии Metacritic

Редакция портала Metacritic представила финальный рейтинг лучших игр 2025 года для ПК. В топ вошли 20 тайтлов, каждый из которых получил не менее семи рецензий на сайте.

Лидером рейтинга стала Hades II с оценкой 94 из 100 баллов. Второе место заняла Blue Prince (92 балла), третье — Clair Obscur: Expedition 33 (91 балл).

В десятку лучших также вошли Hollow Knight: Silksong, Split Fiction, Final Fantasy VII Rebirth, The Last of Us Part II Remastered, Trails in the Sky 1st Chapter, despelote и The Talos Principle: Reawakened — все они получили от 89 до 90 баллов.

Во второй половине списка оказались Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter Wilds, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, Monster Train 2, Pipistrello and the Cursed Yoyo, Lumines Arise, Dispatch и Bionic Bay. Их оценки варьируются от 87 до 89 баллов.