Apple экстренно запретила установку iOS 26.2 Beta 1 на нескольких устройствах

Apple приостановила развертывание первых бета-версий iOS 26.2 и iPadOS 26.2 для разработчиков на iPhone Air, iPhone 16e и сотовых моделей iPad Pro M5. Обновления представили днем ранее.

Причина приостановки официально не называется, но все три устройства используют новые фирменные сотовые чипы Apple C1 и C1X. Возможно, компания обнаружила баг, связанный с этими модемами, и решила временно ограничить установку обновления.

Отмечается, что некоторые пользователи столкнулись с проблемой, когда установка iPadOS 26.2 переводила iPad Pro M5 в режим восстановления.