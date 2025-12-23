Пользователи WhatsApp и Telegram подали иск к Роскомнадзору из-за ограничений звонков | The GEEK
Пользователи WhatsApp и Telegram подали иск к Роскомнадзору из-за ограничений звонков

Истцы считают ограничения нарушением конституционных прав.
Редакция The GEEK сегодня в 18:15

Группа пользователей WhatsApp и Telegram подала иск к Роскомнадзор и Минцифры России. Истцы требуют признать незаконными действия ведомств, связанные с «частичным ограничением» звонков в мессенджерах. Иск подан в Таганский суд Москвы.

Всего в деле участвуют 42 истца. Они считают, что введённые ограничения нарушают их конституционные права, включая свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, а также принцип недопустимости произвольных ограничений прав человека.

По мнению заявителей, основные каналы телефонного мошенничества связаны с SMS и обычной мобильной связью, а не с мессенджерами. Истцы указывают, что существуют альтернативные меры защиты граждан, не требующие централизованных ограничений. В частности, пользователи могли бы самостоятельно ограничивать интернет-трафик для звонков в мессенджерах по своему усмотрению.

Ограничения в работе мессенджеров вводились поэтапно. Летом 2024 года WhatsApp начали замедлять в отдельных регионах в рамках мер, которые власти объясняли вопросами безопасности. В декабре того же года сервис был включён в реестр организаторов распространения информации, что предполагает обязательное хранение данных о переписках и звонках.

С 2025 года были введены дополнительные ограничения на использование зарубежных мессенджеров в отдельных сферах, а в августе Роскомнадзор сообщил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp. В Минцифры заявляли, что доступ к звонкам может быть восстановлён при соблюдении сервисами требований российского законодательства.

