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Новости

Apple изменила правила App Store для разработчиков

После недавних скандалов между множеством разработчиков и Apple, последняя решила пересмотреть свои правила модерации в магазине приложений App Store.

Отныне для приложений, которые уже есть в каталоге не будут задерживать обновления из-за небольших нарушений, а все правки можно будет внести новым патчем.

Для приложений, которые уже есть в App Store, исправление ошибок больше не будет откладываться из-за нарушений правил, за исключением тех, которые связаны с юридическими проблемами. 

Говорится на сайте Apple

Кроме того, теперь разработчики могут обжаловать действия модераторов и предлагать свои правки в правила App Store.

Изменения со стороны Apple последовали последний недавних событий и судом с Epic Games. Но до сих пор нет никаких изменений в проценте Apple от каждой транзакции внутри приложений.

Источник:
Apple
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