Apple дарит 2 месяца подписки на Apple TV+

Сегодня в стриминговом сервисе Apple TV+ состоится премьера документального фильма «Я и мой мир».

Он расскажет историю Селены Гомес, которая с детства начала делать свою карьеру на канале Disney. Позже, девушка стала популярной поп-певицей и продолжила сниматься в кино.

В честь этого события Apple дарит всем пользователям 2 месяца подписки Apple TV+. Активировать ее можно по специальной ссылке.

Предложение действует до 2 декабря 2022 года.