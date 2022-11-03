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Apple дарит 2 месяца подписки на Apple TV+

Сегодня в стриминговом сервисе Apple TV+ состоится премьера документального фильма «Я и мой мир».

Он расскажет историю Селены Гомес, которая с детства начала делать свою карьеру на канале Disney. Позже, девушка стала популярной поп-певицей и продолжила сниматься в кино.

В честь этого события Apple дарит всем пользователям 2 месяца подписки Apple TV+. Активировать ее можно по специальной ссылке.

Предложение действует до 2 декабря 2022 года.

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Источник:
Apple
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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