Apple откроет кампус в Лондоне в начале 2023 года

Apple откроет свой кампус в Лондоне в начале 2023 года. Компания объявляла о строительстве нового офиса еще в 2016 году и сейчас оно подходит к завершению.

Местом для нового кампуса послужит здание электростанции Баттерси. Его сегодня посетил Тим Кук и написал об этом в своем Twitter:

Мы не можем дождаться открытия новых офисов в знаменитом здании электростанции Баттерси для многих членов нашей команды в Лондоне в начале следующего года. Это дань уважения этому невероятному городу и отражение нашей приверженности будущему Apple в Великобритании. Тим Кук

Электростанция Баттерси — это выведенная из эксплуатации угольная электростанция на юго-западе Лондона, которая считается знаковой достопримечательностью благодаря своей отделке в стиле ар-деко и статусу одного из крупнейших кирпичных зданий в мире. В 2016 году Apple арендовала 500 000 квадратных футов в этом месте, это будет один из крупнейших офисов Apple за пределами Соединенных Штатов.

Apple займет около 40% электростанции и привлечет примерно 3000 сотрудников. Возможно, следующую презентацию iPhone 15 мы будет уже наблюдать из лондонского кампуса.

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