Angry Birds удалят из Google Play

Известная на весь мир игра Angry Birds, которая вышла в 2009 году, будет удалена 23 февраля из магазина Google Play. Об этом сообщила студия Rovio в своём Твиттере.

В App Store игру просто переименуют в Red’s First Flight до дальнейшего рассмотрения. При этом она будет доступна для тех, кто её ранее загрузил на устройство.

Дело в том, что оригинальная Angry Birds создаёт заметное влияние на другие части, среди которых есть Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast, Angry Birds Friend и остальные.