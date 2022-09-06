Альфа-банк просит бизнес-клиентов не обновляться до iOS 16

Клиента банка «Альфа-Банк» начали получать на почту уведомления с предупреждением, что приложение для бизнеса перестанет работать, если использовать его на iOS 16. В связи с этим, клиентов просят не обновлять iPhone до iOS 16.

Здравствуйте! Из-за новых настроек Apple приложение для бизнеса не будет работать на айфонах с iOS 16 версии. Не обновляйте iOS до 16 версии, чтобы продолжать пользоваться приложением. Если вы уже установили iOS 16, делайте всё в интернет-банке для бизнеса.

Интересно, что Альфа-Банк приложил инструкцию, которая объясняет, как отключить функцию для автоматического обновления системы в iPhone.

Будут ли пользователи iPhone жертвовать установкой iOS 16 в угоду банка, пока неизвестно.

Напомним, что приложение Альфа-Банка было удалено из App Store еще в апреле из-за санкций США. В августе был выпущен клон приложения под названием «Деньги пришли», но его удалили уже в первых числах сентября.

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