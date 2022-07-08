Появились 3D-рендеры часов Galaxy Watch 5 и наушников Galaxy Buds 2 Pro

Зарубежный ресурс 91mobiles раскрыл сразу две предстоящие новинки Samsung, которые покажут в августе на предстоящем мероприятии Samsung Unpacked.

Ожидаемые смарт-часы Galaxy Watch 5 выйдут сразу в двух версиях: базовые и с приставкой «Pro». Каких-то технических подробностей нет, зато полностью показан дизайн устройств.

Galaxy Watch 5 Pro (аналоговый циферблат) и Galaxy Watch 5 (цифровой циферблат).

Новые Galaxy Watch 5 Pro станут продолжением Galaxy Watch 4 Classic, а Galaxy Watch 5 — прямым последователем Galaxy Watch 4.

Следующей утечкой стали беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro в трех цветах: графитовый, белый и фиолетовый.

По инсайдерской информации, фиолетовая расцветка соответствует той, что будет у смартфона Galaxy Z Flip 4. Технические характеристики пока остаются в секрете.

Мероприятие Samsung Unpacked пройдёт уже в следующем месяце.

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