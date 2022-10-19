Что почитать: 5 детективов для осеннего вечера

Осень время одновременно уютное и холодное, книжка в этот период всегда приходится кстати. Для тех, кто любит с помощью хорошего детектива разгрузить и загрузить мозг одновременно, собрали небольшую подборку. Свои рекомендации обязательно пишите в комментариях.

Клуб убийств по четвергам, Ричард Осман

Это классический английский детектив с ироничной подачей. В нем главными расследователями являются четверо пенсионеров. Они живут в частном поселке, в котором и происходит убийство. Повествование в книге идет так плавно, размеренно и забавно, что после прочтения остается приятный теплый осадок. Кстати, «Клуб убийств по четвергам» уже успел стать бестселлером во всем мире, а его автор Ричард Осман в это время выпустил вторую часть книги.

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Черные кувшинки, Мишель Бюсси

Детектив для тех, кто любит искусство, мечтать о Франции и не спешит заглядывать в концовку. В книге постоянно упоминаются художники-импрессионисты, в особенности, Моне. Сюжет идет так плавно, спокойно, кажется, что ты уже сто раз обо всем догадался. Однако, на последних страницах книги читателей ждет сюрприз в достаточно неожиданном повороте. Стоит почитать этот детектив тем, кто любит тайны, построенные на фоне красивых декораций.

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Зов Кукушки, Роберт Гэлбрейт

Это детективная серия книг от Джоан Роулинг, только пишет она их под мужским псевдонимом. Сначала книжка тянулась, я уже решила, что она мне «не зашла». Но примерно с середины, сюжет ожил, закрутился и я уже свой негативный отзыв поменяла на позитивный. В сюжете Лондон, частный сыщик Корморан Страйк, чьи дела идут неважно, и его новая помощница Робин.

Кстати, на Амедиатеке есть еще мини-сериал по этой серии книг с хорошим рейтингом в 7.2. Я его уже посмотрела, тоже советую, но после прочтения книги. В адаптации все-таки урезали множество деталей и улик, после книги это сильно бросалось в глаза.

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Хорошая дочь, Карин Слотер

Если предыдущие три книги можно назвать уютными, то этот детектив к расслабленному повествованию не имеет никакого отношения. Его проще отнести к триллеру с элементами детектива. Книга из тех, которые щекочут нервы и держат в напряжении на протяжении всего чтения. В «Хорошая дочь» есть жестокие сцены и сплошная драма, но ко всему этому внимание просто приковывается и не отрывается, пока страницы не закончатся.

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Правда о деле Гарри Квеберта, Жоэль Диккер

Жоэль Диккер пишет книги, которые выглядят «толмутами». К ним подходишь и, думаешь: «Сколько же я ее буду читать?». А потом ловишь себя в три часа ночи за тем, что не можешь оторваться. Автор строит очень интересный запутанный сюжет и пишет все это таким слогом, как будто «льется река». Повествование идет от Маркуса Гольдмана, который сам является писателем и расследует дело в небольшом американском городе. Однозначно стоит прочесть, а после посмотреть одноименный сериал на «Кинопоиске».

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Такой вот вышел короткий и субъективный топ-5 детективов для осени. Буду рада почитать ваши варианты в комментариях.

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