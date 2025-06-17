Сравнение TECNO Camon 40 Pro и HONOR Magic 7 Pro: разница есть?

На первый взгляд сравнивать TECNO 40 Pro и HONOR Magic 7 Pro кажется странным. Устройства словно из разных миров. HONOR — это почти-флагман с громким именем и топовыми характеристиками. TECNO делает ставку на универсальность, камеры с сенсором Sony и активное использование искусственного интеллекта.

Именно это и подогрело мой интерес: так ли велика пропасть между устройствами, если разница в цене почти трёхкратная? Есть ли смысл переплачивать за имя? Чтобы ответить, я провёл несколько дней с обоими смартфонами.

Внешний вид

HONOR Magic 7 Pro сразу ощущается флагманом. Он тяжёлый, с холодными алюминиевыми гранями и крупным блоком камер, который сильно выступает из корпуса. Смартфон выглядит солидно, но в повседневной жизни это «солидность» превращается в тяжесть: одной рукой управлять долго неудобно, а матовая спинка и грани собирают отпечатки и требуют постоянной чистки.

TECNO Camon 40 Pro — полная противоположность. Лёгкий, удобный, с практичной матовой спинкой, на которой почти не видно следов. Он комфортно лежит в руке и не оттягивает карман. Удачным дополнением стал светодиодный индикатор уведомлений. Честно говоря, это полезная вещь: мигающий огонёк сразу видно даже на расстоянии, и понятно, что телефон подаёт сигнал. Always-On дисплей такого эффекта не даёт.

Особого внимания заслуживает защита от воды и пыли. Для премиального сегмента стандарт IP68/IP69 у HONOR ожидаем: смартфон выдерживает 30 минут на глубине 1,5 метра и не боится горячей воды. А вот TECNO удивляет — такой же уровень защиты в устройстве за 30 тысяч рублей встречается редко даже у более дорогих конкурентов.

Разница в производительности очевидна: HONOR быстрее и мощнее, тут спорить не о чем. Но в повседневном использовании TECNO показал, что за свои деньги он справляется с задачами без ощущения, что ты чем-то жертвуешь.

Экраны

Оба смартфона радуют качеством картинки. HONOR выигрывает по яркости и контрастности, особенно в солнечный день. Но есть нюанс: максимальная яркость включается только под прямыми лучами солнца, чтобы не сажать батарею.

Экран HONOR воспринимается цельнее и увереннее во многом благодаря плоской форме. TECNO в Camon 40 Pro выбрали экран-водопад с закруглёнными краями. Решение на любителя: на фото выглядит эффектно, но в жизни вызывает вопросы.

Ложные нажатия случаются, особенно если держать смартфон одной рукой на ходу. Интерфейс у краёв читается хуже, элементы иногда словно убегают за пределы видимой области. К такому экрану нужно привыкнуть.

Параметр HONOR Magic 7 Pro TECNO Camon 40 Pro Диагональ 6.8″ 6.78″ Тип экрана AMOLED изогнутый AMOLED Разрешение FHD+ 1280 x 2800 FHD+ 1080 x 2436 Частота обновления 120 Гц 144 Гц Яркость 1600 нит 1300 нит Цветовой охват DCI-P3 DCI-P3 ШИМ 4320 Гц 2304 Гц Стекло Rhino Glass Gorilla Glass 7i

Экран HONOR радует глубоким чёрным и чистым белым цветом, картинка выглядит контрастной и сочной. На ярком солнце дисплей читается увереннее, запас яркости помогает сохранить разборчивость даже в сложных условиях.

У TECNO оттенки спокойнее, ближе к натуральным, но по яркости он уступает. Тем не менее текст и элементы интерфейса на обоих смартфонах остаются хорошо читаемыми даже при сильном солнце.

По частоте обновления TECNO даже обходит HONOR (144 Гц против 120 Гц), но в реальности большинство игр и задач ограничены 60 fps, и разница почти незаметна.

Умение снимать на уровне профи

Камеры одна из главных причин, почему в 2025 году смартфоны всё ещё обсуждают с таким азартом. HONOR Magic 7 Pro и TECNO Camon 40 Pro показывают, как два устройства из разных ценовых категорий пытаются удивить.

Параметр HONOR Magic 7 Pro TECNO Camon 40 Pro Основная камера 50 Мп (f/1.9, OIS) + 50 Мп (f/2.4, ультраширик) + телеобъектив с 2.5x опт. зумом 50 Мп Sony LYT-700C (f/1.8) + ультраширик Зум 2.5x оптический, цифровой до 10x Оптический 1x, цифровой до 15x Стабилизация Оптическая Оптическая Видео 4K, Full HD, HD 2K, Full HD, HD Особенности фото Ночной режим, портретный режим, профессиональный режим FlashSnap, портретный, ночной, профессиональный Фронтальная камера 50 Мп (f/2.0), автофокус, HDR 50 Мп Samsung ISOCELL JN1 (f/2.4) Разрешение фото (основная) 8160×6120 8160×6120 Видео фронтальная камера 1080p / 2K 1080p / 2K

HONOR выступает в премиальной лиге. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией, дополнительный 50-мегапиксельный ультраширик и телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом.

TECNO отвечает более простым, но не лишённым амбиций набором. Основной модуль Sony LYT-700C на 50 Мп с апертурой f/1.8 и сверхширик. Оба смартфона обещают впечатляющие, портретах и профессиональных сценариях.

Но практика удивила: в слепом тесте большинство выбрали фото с TECNO. Его снимки выглядят натуральнее, без чрезмерной насыщенности зелёных и красных оттенков, свойственной HONOR. Последний иногда поджимает экспозицию, чтобы сохранить светлые участки, и из-за этого фото кажутся тускловатыми или кислотными.

Примеры фотографий

(слева — TECNO Camon 40 Pro, справа — HONOR Magic 7 Pro):

TECNO Camon 40 Pro / HONOR Magic 7 Pro

Селфи заслуживают отдельного упоминания. HONOR даёт отличную детализацию и чёткую проработку кожи. TECNO мягче, но тон лица приятнее, без эффекта пластиковой маски.

TECNO Camon 40 Pro / HONOR Magic 7 Pro

Вывод простой: цифры в характеристиках — лишь часть истории. Реальный результат зависит сейчас не только от железа, но и алгоритмов ИИ. TECNO делает ставку на фото, которые сразу готовы для соцсетей. HONOR предлагает более честное изображение, но порой переусердствует с насыщенностью.

Аналогичная ситуация и с тёмными снимками. На фото слева лучше сохранился естественный баланс экспозиции: фасад здания, небо и деревья выглядят натурально, без лишней пересветки или чрезмерного затемнения.

TECNO Camon 40 Pro / HONOR Magic 7 Pro

Остальные снимки на любителя. Их даже можно легко перепутать между собой: разница не бросается в глаза. И это показатель того, что даже недорогой смартфон уверенно справляется со своей задачей там, где раньше такие кадры превращались бы в сплошную кашу.

TECNO Camon 40 Pro / HONOR Magic 7 Pro

Но куда интереснее сравнить их возможности в работе ИИ. Не секрет, что современные смартфоны умеют удалять объекты на фото и расширять картинку. Важно, как именно они это делают. Здесь HONOR Magic 7 Pro действительно справляется лучше. Но стоит учитывать, что этот смартфон почти в три раза дороже. А TECNO CAMON 40 Pro предлагает похожие функции и достойный результат в разы дешевле.

Удаление объектов

При удалении объектов HONOR корректно дорисовывает фон и сглаживает границы так, что результат выглядит натурально. TECNO иногда действует смелее. Например, вместо удалённого фонтана в парке ИИ добавил на его место дерево. Или при удалении автомобиля, попытался дорисовать бордюр, хоть и не идеально.

Опция расширения картинки порадовала больше всего. Честно говоря, на ней я залип. Оба смартфона умеют виртуозно додумывать картинку и дорисовывать детали.

Как это делает HONOR: дорисовывает дорогу, аккуратно маскирует лишние элементы вроде краёв автомобилей. Расширение селфи тоже на высоте.

Как это делает TECNO: ИИ иногда предлагает неожиданные решения — например, дорисовывает автомобиль и меняет его цвет. Но селфи расширяет так же уверенно, как и HONOR.

Так что главный вопрос остаётся открытым: стоит ли обычному пользователю платить втрое дороже ради более мощного железа и камер, если в реальной жизни результат работы камеры и ИИ устраивает большинство? Ответ у каждого свой. Мой опыт показал: высокая цена не всегда гарантирует лучшее фото.

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Для сравнения был выбран TECNO Camon 40 Pro, потому что это свежая модель на российском рынке, которая по цене относится к среднему сегменту, но при этом заявляет амбиции на уровне флагманов. TECNO делает ставку на развитие искусственного интеллекта и честный баланс характеристик, предлагая интересные решения в камерах, интерфейсе и повседневных задачах.

Такой выбор позволил посмотреть, насколько действительно велика разница между устройствами с ценником, отличающимся втрое. Скепсис у меня был, но итог оказался не таким однозначным, как можно было ожидать

Автономность

Про автономность стоит сказать отдельно. У HONOR мощное железо и яркий экран, поэтому заряд расходуется быстрее, несмотря на внушительную батарею 5650 мАч. Зато это компенсируется скоростью зарядки: проводная 100 Вт и беспроводная 80 Вт позволяют быстро восполнить заряд. У TECNO Camon 40 Pro беспроводной зарядки нет вовсе.

TECNO с аккумулятором 5200 мАч и зарядкой 45 Вт (0–70 % за 30 минут) держится дольше в тех же сценариях. Этому помогают более энергоэффективный процессор и чуть менее прожорливый экран. Скорость зарядки не рекордная, но для своего класса показатель отличный.

На практике оба смартфона не заставят ждать у розетки. Если спешите, 20 минут хватит, чтобы зарядить устройство на необходимый уровень и спокойно продолжить день.

Итого

Каждый решает для себя сам, что покупать: дорогой флагман с запасом по характеристикам или более доступный смартфон, который уверенно справляется с базовыми задачами. HONOR Magic 7 Pro — отличный, но тяжёлый и дорогой аппарат, который подойдёт тем, кто готов платить за каждый нюанс и статус. TECNO Camon 40 Pro — практичный выбор с отличными камерами, достойным экраном и разумным балансом цены и возможностей.

Разницу между ними показать действительно было интересно. Она есть, но она не так велика, как может показаться на первый взгляд. И это главный вывод: в 2025 году даже смартфон среднего класса умеет удивлять там, где раньше без флагмана было не обойтись.



