Продажи HONOR Magic 7 стартовали в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи нового смартфона HONOR Magic 7. Данная модель представляет собой более доступную версию недавно поступившего в продажу Magic 7 Pro, но с не менее топовой «начинкой».

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Аппаратной основой новинки стал мощный процессор Snapdragon 8 Elite, который дополняют 12 ГБ оперативной памяти и хранилище на 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5650 мАч. Подробнее о смартфоне читайте в отдельном материале.

HONOR Magic 7 в цветах лунный серый, ледяной белый и графитовый черный поступил в продажу по цене 109 990 рублей. При этом с 8 по 28 апреля действует акция: покупатели получат скидку 20 000 рублей и смарт-часы HONOR Watch 5 в подарок. С 29 апреля по 29 мая также будет доступна скидка в 20 000 рублей.