В Google Play вышел эмулятор PlayStation 3 на Android

В Google Play появился aPS3e — эмулятор, позволяющий запускать игры с PlayStation 3 на Android-устройствах. Разработчик предупреждает: не все игры работают корректно, часть может выдавать ошибки. Приложение активно дорабатывается.

Для нормальной работы нужен смартфон с 12 ГБ ОЗУ и процессором уровня Snapdragon 8+ Gen 1 или новее. Минимальные требования: 4 ГБ ОЗУ и 8-ядерный чип с частотой от 2 ГГц.

Эмулятор поддерживает виртуальные геймпады и некоторые Bluetooth-контроллеры.

Скачать aPS3e можно бесплатно в Google Play.