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В Google Play вышел эмулятор PlayStation 3 на Android

Приложение пока работает нестабильно и требует мощного железа.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 02:16

В Google Play появился aPS3e — эмулятор, позволяющий запускать игры с PlayStation 3 на Android-устройствах. Разработчик предупреждает: не все игры работают корректно, часть может выдавать ошибки. Приложение активно дорабатывается.

Для нормальной работы нужен смартфон с 12 ГБ ОЗУ и процессором уровня Snapdragon 8+ Gen 1 или новее. Минимальные требования: 4 ГБ ОЗУ и 8-ядерный чип с частотой от 2 ГГц.

Эмулятор поддерживает виртуальные геймпады и некоторые Bluetooth-контроллеры.

Скачать aPS3e можно бесплатно в Google Play.

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Источник:
Google Play
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