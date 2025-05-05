Характеристики HONOR 400 и 400 Pro утекли в сеть до анонса

В декабре 2024 года HONOR представила новую серию смартфонов HONOR 300. Однако уже в ближайшие недели или месяцы ожидается новая линейка HONOR 400, в которую войдут как минимум два смартфона — HONOR 400 и 400 Pro. На днях в сеть утекли характеристики устройств, а также ценник базовой версии.
Предполагаемые характеристики HONOR 400
Согласно утечке, HONOR 400 получит 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и MagicOS 9.0 на базе Android 15 «из коробки».
На задней панели расположится блок камер с двумя объективами: главный сенсор на 200 Мп с диафрагмой f/1.9 и ультраширокоугольный на 12 Мп с углом обзора 112 градусов. Фронтальная камера будет 50-мегапиксельной с апертурой f/2.0.
За автономность будет отвечать аккумулятор на 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Покупателям предложат две конфигурации памяти: 8/256 ГБ и 8/512 ГБ. Габариты HONOR 400 составят 156,5×74,6×7,3 мм, а вес — 184 грамма. Кроме того, ожидается защита от воды и пыли по стандарту IP65 и множество ИИ-функций.
Что касается цены, то HONOR 400 (8/512 ГБ) обойдется в €499. Расцветки — Black и Gold/Grey.
Предполагаемые характеристики HONOR 400 Pro
Старшему HONOR 400 Pro приписывают следующие характеристики:
- Экран: 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 3
- Память: 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти
- Камеры: основная — 200 Мп с OIS, телеобъектив — 50 Мп c OIS, ультраширик — 12 Мп, фронтальная — 50 Мп
- Аккумулятор: 5300 мАч, быстрая зарядка 100 Вт
- ОС: MagicOS 9.0 на базе Android 15
- Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли IP68/IP69
- Толщина и вес: 8,1 мм, 205 грамм
- Цвета: черный, серый