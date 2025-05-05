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Характеристики HONOR 400 и 400 Pro утекли в сеть до анонса

Компания готовит к выходу новую линейку смартфонов.

В декабре 2024 года HONOR представила новую серию смартфонов HONOR 300. Однако уже в ближайшие недели или месяцы ожидается новая линейка HONOR 400, в которую войдут как минимум два смартфона — HONOR 400 и 400 Pro. На днях в сеть утекли характеристики устройств, а также ценник базовой версии.

Предполагаемые характеристики HONOR 400

HONOR 400

Согласно утечке, HONOR 400 получит 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и MagicOS 9.0 на базе Android 15 «из коробки».

На задней панели расположится блок камер с двумя объективами: главный сенсор на 200 Мп с диафрагмой f/1.9 и ультраширокоугольный на 12 Мп с углом обзора 112 градусов. Фронтальная камера будет 50-мегапиксельной с апертурой f/2.0.

За автономность будет отвечать аккумулятор на 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Покупателям предложат две конфигурации памяти: 8/256 ГБ и 8/512 ГБ. Габариты HONOR 400 составят 156,5×74,6×7,3 мм, а вес — 184 грамма. Кроме того, ожидается защита от воды и пыли по стандарту IP65 и множество ИИ-функций.

Что касается цены, то HONOR 400 (8/512 ГБ) обойдется в €499. Расцветки — Black и Gold/Grey.

Предполагаемые характеристики HONOR 400 Pro

HONOR 400 Pro

Старшему HONOR 400 Pro приписывают следующие характеристики:

  • Экран: 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит
  • Процессор: Snapdragon 8 Gen 3
  • Память: 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти
  • Камеры: основная — 200 Мп с OIS, телеобъектив — 50 Мп c OIS, ультраширик — 12 Мп, фронтальная — 50 Мп
  • Аккумулятор: 5300 мАч, быстрая зарядка 100 Вт
  • ОС: MagicOS 9.0 на базе Android 15
  • Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли IP68/IP69
  • Толщина и вес: 8,1 мм, 205 грамм
  • Цвета: черный, серый
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Источник:
YTECHB, Xiaomiui
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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