Характеристики HONOR 400 и 400 Pro утекли в сеть до анонса

В декабре 2024 года HONOR представила новую серию смартфонов HONOR 300. Однако уже в ближайшие недели или месяцы ожидается новая линейка HONOR 400, в которую войдут как минимум два смартфона — HONOR 400 и 400 Pro. На днях в сеть утекли характеристики устройств, а также ценник базовой версии.

Предполагаемые характеристики HONOR 400

HONOR 400

Согласно утечке, HONOR 400 получит 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и MagicOS 9.0 на базе Android 15 «из коробки».

На задней панели расположится блок камер с двумя объективами: главный сенсор на 200 Мп с диафрагмой f/1.9 и ультраширокоугольный на 12 Мп с углом обзора 112 градусов. Фронтальная камера будет 50-мегапиксельной с апертурой f/2.0.

За автономность будет отвечать аккумулятор на 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Покупателям предложат две конфигурации памяти: 8/256 ГБ и 8/512 ГБ. Габариты HONOR 400 составят 156,5×74,6×7,3 мм, а вес — 184 грамма. Кроме того, ожидается защита от воды и пыли по стандарту IP65 и множество ИИ-функций.

Что касается цены, то HONOR 400 (8/512 ГБ) обойдется в €499. Расцветки — Black и Gold/Grey.

Предполагаемые характеристики HONOR 400 Pro

HONOR 400 Pro

Старшему HONOR 400 Pro приписывают следующие характеристики: