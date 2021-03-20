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Шикарные мультфильмы про Бэтмена, которые стоит посмотреть

Наверняка многие помнят мультяшного Бэтмена, которого показывали по федеральным каналам в обеденное время. Детский сериал, без какой-либо жестокости и намёков на кровь. Но помимо данной анимации есть более серьёзные проекты с указанием рейтинга 18+.

Предлагаю ознакомиться с самыми шикарными мультипликационными фильмами, где передана вся та мрачная атмосфера оригинальных комиксов про Бэтмена.

Бэтмен: Возвращение Тёмного Рыцаря. 1 и 2 часть

Сюжет «Бэтмен: Возвращение Темного Рыцаря» расскажет о Брюсе Уэйне, который давно вышел на пенсию. Но его мучают ночные кошмары и он решает сделать выбор: сойти с ума или бороться со злом под маской Бэтмена. Между тем преступность Готэма растёт стремительными темпами, а весь город держит в страхе некая банда мутантов. Помимо их, герою предстоит встретить заклятого врага в лице Джокера и давнего друга Супермена.

Пожалуй, одни из лучших анимационных боевиков про Бэтмена. Две части с общей продолжительностью в 2 часа смотрятся на одном дыхании, оставляя приятное послевкусие. Детям смотреть не рекомендуется.

Бэтмен будущего (сериал)

Впервые этот сериал я увидел на кассетах в 2000-м году. Может из-за ностальгических чувств, но сериал про Бэтмена из будущего выглядит свежо и сегодня.

Действия происходят в далеком будущем с летающими машинами, неоновым мегаполисом и прочими атрибутами киберпанка. Главные герои молодой парень Терри Макгиннис и снова, постаревший Брюс Уэйн, который становится его наставником после небольшой передряги.

Кроме того, если понравится сериал, то можно посмотреть полноценным мультфильм Бэтмен будущего: Возвращение Джокера. Смотреть его лучше именно после, чтобы понимать сюжетную историю. Кстати говоря, фанаты до сих пор ждут экранизации по мотивам мультфильма.

Бэтмен: Год первый

Назвать его полноценным фильмом рука не поднимется, но посмотреть стоит, хотя бы из-за сюжета. Картина расскажет о начинающем пути становления Бэтмена и его выстраивании рабочих отношений с молодым детективом полиции Джеймсом Гордоном.

Противном Бэтмена становится молодой Гордон, который только начал свою каръеру в Готэме и столкнулся со многими проблемами преступного города.

Бэтмен: Убийственная шутка

Бэтмен: Убийственная шутка – изначально был самостоятельным графическим романом, который был впервые опубликован в 1988 году. В 2016 году по его мотивам создали анимационный фильм. Его не показывали на широких экранах, не только из-за того, что планировался выход только на DVD, но из-за возможного просмотра детской аудиторией, а рейтинг фильма строго от 18+.

История расскажет о вселенском безумии Джокера и его попытками сломить волю Бэтмена. Мультфильм сделан с огромной любою к фанатам, а концовка подарит немало сюрпризов.

Бэтмен: Под красным колпаком

Если вы играли в Batman: Arkham Knight, то полнометражку однозначно стоит посмотреть. Красный Колпак – один из самых опасных противников Бэтмена, знающий его боевую технику и слабые места.

Сюжет довольно спорный, но если хочется чего-то нестандартного из вселенной Бэтмена, то смотреть однозначно. Больше рассказать не получится, ибо тогда получится один большой спойлер.

Бэтмен: Готэм в газовом свете 

Пожалуй, одна из интересных сюжетных историй. Действия происходят в своеобразном Готэме в 1889 году. А главный врагом станет Джек-Потрошитель, самый загадочным серийный убийца в криминальной истории человечества.

Лента заставляет понервничать зрителя своими непредсказуемыми моментами и сюжетными поворотами. События сопровождаются должной порцией мультипликационной жестокости, поэтому детям такое смотреть явно не рекомендуется.

Смотреть картину нужно всем любителям нуара, фанатов Шерлока Холмса и прочих детективных историй.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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