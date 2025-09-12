Apple раскрыла стоимость ремонта iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air

Apple раскрыла стоимость негарантийного ремонта своих новых смартфонов iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air. Их продажи начнутся уже 19 сентября.
Ниже мы собрали в таблицу с повреждениями и соответствующими ценами на ремонт. Отметим, что при наличии страховки AppleCare+ стоимость ремонта будет намного ниже: от $29 до $99.
Сколько стоит ремонт iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
|iPhone 17
|iPhone Air
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|Треснувший экран (только спереди)
|$329
|$329
|$329
|$379
|Повреждение заднего стекла
|$159
|$159
|$159
|$159
|Трещины на экране и повреждение заднего стекла
|$419
|$419
|$419
|$469
|Замена аккумулятора
|$99
|$119
|$119
|$119
|Замена задних камер
|$169
|$169
|$249
|$249
|Другие повреждения
|$599
|$699
|$749
|$799
Цены на ремонт без гарантии могут сильно ударить по бюджету. Например, чтобы заменить треснувшее стекло экрана на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air придется отдать $329, а на iPhone 17 Pro Max — $379. Еще дороже обойдется повреждение экрана и заднего стекла. Для iPhone 17 Pro Max такой ремонт будет стоить $469.
Самыми «дешевыми» услугами остаются замена аккумулятора (от $99) и задних камер (от $169).
