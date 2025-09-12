Apple раскрыла стоимость ремонта iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air | The GEEK
Apple раскрыла стоимость ремонта iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air

Относительно дешевой услугой остается только замена аккумулятора и задних камер.

Apple раскрыла стоимость негарантийного ремонта своих новых смартфонов iPhone 17iPhone 17 Pro и iPhone Air. Их продажи начнутся уже 19 сентября.

Ниже мы собрали в таблицу с повреждениями и соответствующими ценами на ремонт. Отметим, что при наличии страховки AppleCare+ стоимость ремонта будет намного ниже: от $29 до $99.

Сколько стоит ремонт iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air

iPhone 17iPhone AiriPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
Треснувший экран (только спереди)$329$329$329$379
Повреждение заднего стекла$159$159$159$159
Трещины на экране и повреждение заднего стекла$419$419$419$469
Замена аккумулятора$99$119$119$119
Замена задних камер$169$169$249$249
Другие повреждения$599$699$749$799

Цены на ремонт без гарантии могут сильно ударить по бюджету. Например, чтобы заменить треснувшее стекло экрана на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air придется отдать $329, а на iPhone 17 Pro Max — $379. Еще дороже обойдется повреждение экрана и заднего стекла. Для iPhone 17 Pro Max такой ремонт будет стоить $469.

Самыми «дешевыми» услугами остаются замена аккумулятора (от $99) и задних камер (от $169).

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
