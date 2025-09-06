В iPhone 17 Pro изменится дизайн и вернётся алюминий

Журналист Bloomberg Марк Гурман подтвердил изменения в дизайне iPhone 17 Pro, о которых ранее ходили противоречивые слухи.

По его данным, две трети задней панели устройства займёт выделенная область под беспроводную зарядку. При этом остаётся открытым вопрос о расположении логотипа Apple — вероятно, он будет выровнен по центру этой области, а не всего корпуса.

Кроме того, Apple откажется от титана и вернётся к использованию алюминия. По словам источника, это связано с улучшением теплопроводности корпуса.

Официальная презентация линейки iPhone 17 состоится 9 сентября 2025 года.