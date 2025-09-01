Рабочие актуальные промокоды для Standoff 2 на сентябрь 2025 | The GEEK
Промокоды

Промокоды для Standoff 2 на сентябрь 2025

Список актуальных промокодов на голду, ножи, оружие, кейсы, скины и случайные награды

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на сентябрь 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Standoff 2 на сентябрь 2025

  • 2EAFU67YNATM
  • 7BDGIVEAWAY — 2 бокса Chameleon и уровень Battle Pass
  • 7SBWLQ7HH6SA
  • ASKDKNJ3CEWF
  • AWMV4V2GRYNS
  • BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа
  • D7E8VNQ8GZAP
  • DAJHKALUR4FQ
  • DGHZT79FWDSR
  • eFzImkLNPU3
  • ENEPRLMV7SYV
  • FHB79T3RZGHZ
  • FLASHBANG
  • GOSTRP2F5J5 — 5000 голды
  • GQS4P3FPJ45 — 1000 голды
  • HAPPYNEWYEAR
  • JGVXJHVFJ26S
  • k7ncPSWTd7h
  • MAFHHHX6QVMR
  • NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа
  • OUTCASTBPEXPIRE — 2 бокса Empire и уровень Battle Pass
  • QDLXyFpTNzX  — 500 голды
  • QHKECQRATUQH
  • QKDXWJHKDMLM
  • QKNGHNZAFXN34 — 1000 голды
  • QKNGHNZAFXN37 —  200 голды
  • S02KIOTOHAN
  • SEASON9GIFT
  • SKAJXAWQ8SJR
  • SO2AKIRA
  • SO2BHTRAP — 30 граффити Gambit
  • SO2CARNBRAZ — 30 граффити Prey
  • SO2FURY
  • STAND0FF995 — случайное количество голды
  • UFC300S2PRO — граффити UFC
  • V2BDEGBAPJRQ
  • V7JWW3T9Q6SS
  • XXUQP7CMU7UY
  • Z7SO2S7 — 30 граффити Outcast

Все остальные промокоды устарели и достигли максимального количества активаций на момент обновления материала.

Как ввести промокод в Standoff 2?

В игре:

  1. Войдите в Standoff 2
  2. Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана
  3. В «Магазине» выберите вкладку «Промокод»
  4. Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.

Через официальный сайт:

  1. Зайдите на официальный сайт Standoff 2
  2. В поле «Укажите свой аккаунт» введите ваш ID и нажмите «Искать»
  3. Перейдите в раздел «Промокод», введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
