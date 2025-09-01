Промокоды для Standoff 2 на сентябрь 2025

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на сентябрь 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.
Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Рабочие промокоды Standoff 2 на сентябрь 2025
- 2EAFU67YNATM
- 7BDGIVEAWAY — 2 бокса Chameleon и уровень Battle Pass
- 7SBWLQ7HH6SA
- ASKDKNJ3CEWF
- AWMV4V2GRYNS
- BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа
- D7E8VNQ8GZAP
- DAJHKALUR4FQ
- DGHZT79FWDSR
- eFzImkLNPU3
- ENEPRLMV7SYV
- FHB79T3RZGHZ
- FLASHBANG
- GOSTRP2F5J5 — 5000 голды
- GQS4P3FPJ45 — 1000 голды
- HAPPYNEWYEAR
- JGVXJHVFJ26S
- k7ncPSWTd7h
- MAFHHHX6QVMR
- NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа
- OUTCASTBPEXPIRE — 2 бокса Empire и уровень Battle Pass
- QDLXyFpTNzX — 500 голды
- QHKECQRATUQH
- QKDXWJHKDMLM
- QKNGHNZAFXN34 — 1000 голды
- QKNGHNZAFXN37 — 200 голды
- S02KIOTOHAN
- SEASON9GIFT
- SKAJXAWQ8SJR
- SO2AKIRA
- SO2BHTRAP — 30 граффити Gambit
- SO2CARNBRAZ — 30 граффити Prey
- SO2FURY
- STAND0FF995 — случайное количество голды
- UFC300S2PRO — граффити UFC
- V2BDEGBAPJRQ
- V7JWW3T9Q6SS
- XXUQP7CMU7UY
- Z7SO2S7 — 30 граффити Outcast
Все остальные промокоды устарели и достигли максимального количества активаций на момент обновления материала.
Как ввести промокод в Standoff 2?
В игре:
- Войдите в Standoff 2
- Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана
- В «Магазине» выберите вкладку «Промокод»
- Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
Через официальный сайт:
- Зайдите на официальный сайт Standoff 2
- В поле «Укажите свой аккаунт» введите ваш ID и нажмите «Искать»
- Перейдите в раздел «Промокод», введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
