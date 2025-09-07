AirPods Pro 3 могут представить вместе с iPhone 17 | The GEEK
close
Новости

AirPods Pro 3 могут представить вместе с iPhone 17

Особых улучшений ждать не стоит.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 13:51

По данным аналитика Мин-Чи Куо, презентация AirPods Pro 3 может состояться уже на мероприятии 9 сентября, хотя ранее ожидалось, что наушники выйдут во второй половине 2025 года.

По информации инсайдеров, новинка сохранит общий дизайн текущего поколения, но получит новый чип H3, который должен улучшить качество звука и энергоэффективность. В зарядном кейсе могут отказаться от физической кнопки, заменив её на сенсорную. Также упоминается возможность уменьшения размеров кейса.

Главные изменения, такие как встроенные датчики температуры и камера для сценариев здоровья и дополненной реальности, по прогнозам Bloomberg и Куо, появятся не раньше 2026 года.

Подробнее про новшества

AirPods Pro 3 получат датчики для мониторинга пульса и температуры тела

Таким образом, релиз AirPods Pro 3 в сентябре на мероприятии Apple может оказаться промежуточным обновлением с улучшенной аппаратной частью, но без крупных функциональных новшеств.

id·209747·20250907_1351
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
iPhone 17 Pro получит более яркий экран и рекордную автономность
AirPods Pro 3 получат датчики для мониторинга пульса и температуры тела
Линейка iPhone 17 может лишиться слота для SIM-карт в Европе
Apple готовит к выпуску iOS 18.7
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире: HUAWEI возглавила рынок
Apple перестала подписывать iOS 18.6.1 — откатиться больше нельзя
«Айфон проиграл»: Xiaomi высмеяла Apple и Samsung в индийской рекламе
Раскрыты цены на всю линейку iPhone 17
Apple снимет с продажи четыре смартфона после презентации iPhone 17
Российские магазины начали предупреждать об iPhone и iPad без RuStore
AirPods получат функцию перевода речи в реальном времени
Apple выпустила новую бета-прошивку для AirPods 4 и AirPods Pro 2
Apple начнёт выпускать публичные бета-версии прошивок для AirPods

Комментарии в Telegram

Тренд

Обзоры на The GEEK