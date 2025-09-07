AirPods Pro 3 могут представить вместе с iPhone 17

По данным аналитика Мин-Чи Куо, презентация AirPods Pro 3 может состояться уже на мероприятии 9 сентября, хотя ранее ожидалось, что наушники выйдут во второй половине 2025 года.

По информации инсайдеров, новинка сохранит общий дизайн текущего поколения, но получит новый чип H3, который должен улучшить качество звука и энергоэффективность. В зарядном кейсе могут отказаться от физической кнопки, заменив её на сенсорную. Также упоминается возможность уменьшения размеров кейса.

Главные изменения, такие как встроенные датчики температуры и камера для сценариев здоровья и дополненной реальности, по прогнозам Bloomberg и Куо, появятся не раньше 2026 года.

Таким образом, релиз AirPods Pro 3 в сентябре на мероприятии Apple может оказаться промежуточным обновлением с улучшенной аппаратной частью, но без крупных функциональных новшеств.