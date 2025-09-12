Серия Vivo X300 получила вероятную дату выхода | The GEEK
Серия Vivo X300 получила вероятную дату выхода

Vivo X300 и X300 Pro станут первыми на флагманском чипе Dimensity 9500.

Vivo готовится выпустить новую серию смартфонов Vivo X300. Новинки могут дебютировать уже 13 октября в Китае, сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По слухам, новые смартфоны Vivo X300 и X300 Pro станут первыми в мире устройствами, которые будут работать на флагманском процессоре от MediaTek — Dimensity 9500.

Некоторые характеристики Vivo X300 уже известны:

  • Vivo X300 получит 6,31-дюймовый экран и 50-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера будет иметь разрешение 200 Мп.
  • Vivo X300 Pro будет больше — с 6,78-дюймовым экраном. У него также будет 50-Мп фронтальная камера, но основная камера — 50 Мп. При этом телеобъектив получит разрешение 200 Мп.
  • Обе модели будут оснащены ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном и получат камеру с широким углом обзора.
  • Смартфоны будут работать на операционной системе OriginOS 6 на базе Android 15.
  • Обе модели будут поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт, а емкость их аккумуляторов составит 6000 и 6500 мАч соответственно.
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
