Серия Vivo X300 получила вероятную дату выхода

Vivo готовится выпустить новую серию смартфонов Vivo X300. Новинки могут дебютировать уже 13 октября в Китае, сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По слухам, новые смартфоны Vivo X300 и X300 Pro станут первыми в мире устройствами, которые будут работать на флагманском процессоре от MediaTek — Dimensity 9500.

Некоторые характеристики Vivo X300 уже известны: