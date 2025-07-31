Распаковал TECNO POVA 7 Neo: дизайн, экран и первые впечатления

TECNO POVA 7 Neo — один из самых интересных бюджетников 2025 года. Хотя и прошлогодний POVA 6 Neo нельзя было назвать скучным, новая модель всё же задаёт другой тон и уже с коробки. Вместо стандартного белого пенала здесь плотная упаковка с намёком на геймерскую тематику. Визуально — почти киберпанк, и это ощущение усиливается, когда достаёшь смартфон.

⚠️ Внимание!

Перед вами не обзор, а первый взгляд на устройство. Мы только что распаковали смартфон, включили, потыкали интерфейс, сделали пару фото без обработки — всё как есть. Делимся впечатлениями от первых часов использования. Полный обзор с выводами и цифрами выйдет позже.

Корпус оказался неожиданно симпатичным. У меня версия в цвете «шампань», хотя производитель называет его «титановым». Оттенок притягивает взгляд. Он переливается, играет на свету, хочется рассматривать детали. Такое сегодня встречается редко, пожалуй, только у Nothing и Infinix GT.

Визуально — смесь техно-дизайна и геймерских мотивов, но без кричащих элементов. Пластик матовый, в меру сдержанный. На крышке указаны характеристики: объём аккумулятора, количество мегапикселей в камере, даже размещение NFC-модуля. Интересно, что крепления под шурупы — фальш, просто графика. Хотелось бы настоящие, но понимаю: выпуклости могли бы мешать хвату. В текущем виде корпус остаётся гладким, но практичным.

Так как телефон достаточно большой, до кнопок переключения звука приходится делать перехват. При нажатии издаётся щелчок, особенно если нажимать на середину, почему так – неизвестно. Кнопка блокировки более утоплена в корпус и уже нажимается без усилий.

Порадовало наличие 3,5 мм аудиоразъёма. Можно спокойно подключить проводные наушники и не тратить заряд на блютуз. Для бюджетного гейминга это плюс.

Первое включение встречает логотипами TECNO и POVA. Экран большой, с IPS-матрицей, рамки средней толщины. Особенно заметен подбородок снизу — не критично, но бросается в глаза. С завода наклеена защитная плёнка, но олеофобного покрытия ей явно не хватает.

Вся настройка занимает около двух минут. Уже на старте интерфейс оформлен в фирменном стиле POVA: серые тона с оранжевыми акцентами. В целом, запуск проходит спокойно — без обучалок и лишних окон. Просто включаешь и начинаешь пользоваться. Даже камера запускается сразу, без каких-либо всплывающих подсказок.

С первых минут создаётся ощущение простого и понятного устройства. Не «вау», не «убийца флагманов», но всё работает и находится на своём месте.

По визуальному стилю POVA 7 Neo напоминает смесь геймерских смартфонов ASUS прошлых лет и дизайнерских экспериментов Nothing. При этом Tecno не пытается казаться премиальным и не стремится прыгнуть выше головы.

Остальные, более детальные впечатления — уже в полноценном обзоре TECNO POVA 7 Neo.



