Теперь iPhone 16 продаётся только с 128 ГБ памяти

После анонса серии iPhone 17 компания Apple обновила линейку прошлогодних моделей. Теперь базовый iPhone 16 продаётся только в версии на 128 ГБ по цене $699. Конфигурации на 256 ГБ и 512 ГБ сняты с продажи.

iPhone 16 Plus сохранил больше вариантов: доступны версии на 128 ГБ и 256 ГБ, однако вариант на 512 ГБ также убрали.

Такое решение объясняется маркетинговой стратегией Apple. Все iPhone 17 теперь начинаются с 256 ГБ, и сохранение iPhone 16 с аналогичными конфигурациями, могло бы создать прямую конкуренцию между моделями, а также снизить продажи новинок. Кроме того, это упрощает производство и управление складскими запасами.

Для пользователей, которым нужно больше памяти, Apple предлагает либо выбрать iPhone 16 Plus, либо перейти сразу на серию iPhone 17.

Предзаказы на iPhone 17, включая ультратонкий iPhone Air, откроются 12 сентября, а первые поставки начнутся 19 сентября.