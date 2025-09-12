Вышел новый трейлер мини-сериала «Зомби Marvel» — премьера 24 сентября | The GEEK
Вышел новый трейлер мини-сериала «Зомби Marvel» — премьера 24 сентября

Все четыре эпизода появятся на Disney+.

Disney показала новый трейлер анимационного мини-сериала «Зомби Marvel». Все четыре серии выйдут на стриминговом сервисе Disney+ уже 24 сентября.


Мультсериал расскажет, что случилось с самыми известными супергероями, когда они превратились в зомби. Оставшимся в живых придется бороться не только за выживание, но и с теми, кого они когда-то называли союзниками.

Этот сериал — ответвление популярного мультсериала «Что, если…?». Над «Зомби Marvel» работал тот же шоураннер, Брайан Эндрюс.

