Вышел новый трейлер мини-сериала «Зомби Marvel» — премьера 24 сентября

Disney показала новый трейлер анимационного мини-сериала «Зомби Marvel». Все четыре серии выйдут на стриминговом сервисе Disney+ уже 24 сентября.

Мультсериал расскажет, что случилось с самыми известными супергероями, когда они превратились в зомби. Оставшимся в живых придется бороться не только за выживание, но и с теми, кого они когда-то называли союзниками.

Этот сериал — ответвление популярного мультсериала «Что, если…?». Над «Зомби Marvel» работал тот же шоураннер, Брайан Эндрюс.