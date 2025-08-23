Assassin’s Creed Mirage получит большой патч с новой сюжетной главой

Компания Ubisoft анонсировала большое бесплатное обновления для Assassin’s Creed Mirage, которое выйдет до конца 2025 года.

Большой патч привнесет новую сюжетную главу. События развернутся в IX веке рядом с оазисом Аль-Ула. Главным героем снова станет Басим ибн Исхак, знакомый игрокам по основной истории. Вместе с новой локацией в игре появятся дополнительные миссии.

Кроме того, будет улучшен геймплей всей игры в целом. Вместе с анонсом патча Ubisoft показала тематический арт и пообещала делиться новыми подробностями по мере приближения релиза.