Assassin's Creed Mirage получит большой патч с новой сюжетной главой | The GEEK
close
ИгрыНовости

Assassin’s Creed Mirage получит большой патч с новой сюжетной главой

Новая локация, миссии и улучшенный геймплей.

Компания Ubisoft анонсировала большое бесплатное обновления для Assassin’s Creed Mirage, которое выйдет до конца 2025 года.

Большой патч привнесет новую сюжетную главу. События развернутся в IX веке рядом с оазисом Аль-Ула. Главным героем снова станет Басим ибн Исхак, знакомый игрокам по основной истории. Вместе с новой локацией в игре появятся дополнительные миссии.

Кроме того, будет улучшен геймплей всей игры в целом. Вместе с анонсом патча Ubisoft показала тематический арт и пообещала делиться новыми подробностями по мере приближения релиза.

id·208476·20250823_1529
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Hot Toys выпустит коллекционную фигурку Уэнсдей из одноименного сериала на Netflix
Первый ЗБТ глобальной Rust Mobile пройдет в ноябре 2025 года: идет прием заявок
Открыт прием заявок на бета-тест The Division Resurgence для iOS и Android
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила дату выхода на PlayStation 5
Промокоды для Honkai: Star Rail на август 2025
«5 букв» от Тинькофф: ответы на сегодня
Промокоды для Genshin Impact на август 2025
Промокоды для Standoff 2 на август 2025
Промокоды для «Мир танков» на август 2025: бонус и инвайт-коды
Глава Take-Two: GTA 6 выйдет в срок, переноса больше не будет
Netflix запустил в производство сериал по Assassin’s Creed спустя 5 лет после анонса

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK