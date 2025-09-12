Китай приостановил продажи iPhone Air | The GEEK
Китай приостановил продажи iPhone Air

На сайте Apple в Китае появилось сообщение, что сроки выпуска iPhone Air будут объявлены позже.
Валентин Снежин сегодня в 16:27

Apple отложила запуск iPhone Air в Китае. Первоначально продажи должны были начаться 19 сентября, однако на официальном сайте компании появилось сообщение, что «информация о выпуске будет обновлена позже».

Причина — отсутствие у модели привычного слота для SIM-карты. Смартфон поддерживает только eSIM, которые пока мало распространены в Китае. Несмотря на то что Apple договорилась с крупнейшими операторами о внедрении eSIM, финальное разрешение должно дать правительство, и процесс согласования затянулся.

При этом действует важное ограничение: китайская eSIM работает только в устройствах, купленных на территории страны. Включить её на iPhone Air, привезённом из-за границы, не получится.

Остальные модели серии: iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — выйдут в Китае по графику, 19 сентября.

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
