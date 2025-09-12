OPPO Find X9 Pro получит магнитный фотокомплект Hasselblad

OPPO готовит к выходу смартфон Find X9 Pro, который получит специальный магнитный фотокомплект Hasselblad. Эту информацию на китайской платформе Weibo подтвердил менеджер компании Чжоу Ибао.

По его словам, утекшие в сеть изображения не соответствуют действительности и пообещал в скором времени поделиться подробным описанием комплекта. При этом Ибао подчеркнул, что OPPO также готовит аксессуары для стандартной версии смартфона.

Частью магнитного фотокомплекта Hasselblad может стать фирменный внешний телеконвертер, который увеличит возможности 200-мегапиксельной камеры смартфона.

Ожидается, что новая серия смартфонов OPPO Find X9 выйдет уже в этом году, но пока неизвестно, будет ли набор камер продаваться по всему миру.