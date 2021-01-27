Найден способ ускорить старый MacBook 2009

На днях появилась необходимость в блоке питания для своего старого, но не забытого MacBook 2009 года выпуска. Для тех кто не знает, модель стала последней из всей линейки ноутбуков Apple, которая имела пластиковый и толстый белый корпус. После неё пошли модели только Air и Pro. Фото ниже.

MacBook 2009. Siri там появилась только после обновления

Скажу сразу, что никаких инструкций в данном материале не будет, а лишь поделюсь интересной находкой на просторах нашего любимого интернета. Может быть кому-то пригодится.

Так вот, данным ноутбуком я уже давно не пользуюсь и соответственно он разряжен, пошел искать зарядный блок, который оказался перебитым у самого основания. Пришлось пуститься в поиски по сайтам запчастей.

Во время сетевой экспедиции наткнулся на интересное видео на YouTube рассказывающее о ремонте того самого MacBook 2009. Сам процесс сборки и разборки лично мне особо неинтересен, но прелесть в том, что автор рассказывает, что на данный ноутбук можно установить SSD, вместо штатного HDD и увеличить оперативную память до 16 ГБ. Таким образом ноутбук будет просто летать. Замечу, что без апргрейда ноутбуком неприятно пользоваться из-за долгой загрузки всего.

В качестве SSD автор советует использовать Apple Samsung SSD стоимостью в 18 тысяч рублей, который нужно заказывать с eBay. Однако если верить ответам автора в комментариях, то можно использовать любой подходящий SSD, что значительно сократит траты на апгрейд.

Вверху SSD с eBay, внизу родной HHD

В целом достаточно интересно, что MacBook с 2009 года можно привести в чувства и использовать актуальную macOS. Получается такой ретро-ноутбук с современной ОС.

Однако, пробовать данный способ пока не буду, но мало ли кто, решит им воспользоваться и поделится своим опытом в комментариях.