Неустранимая уязвимость старых iPhone затронула iPad, Apple Watch и Apple TV

Ранее мы уже рассказывали о неустранимой аппаратной уязвимости в старых iPhone. Теперь специалисты Paradigm Shift уточнили, что проблема затрагивает гораздо больше устройств Apple, включая некоторые модели iPad, Apple Watch, Apple TV и Studio Display.
Под угрозой находятся:
- iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max;
- iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max;
- iPhone SE второго поколения;
- iPad Air третьего поколения;
- iPad mini пятого поколения;
- iPad восьмого и девятого поколений;
- Apple Watch Series 4;
- Apple Watch Series 5;
- Apple Watch SE первого поколения;
- Apple TV 4K второго поколения;
- Studio Display.
Впрочем, опасность для большинства пользователей остаётся невысокой. Для эксплуатации уязвимости требуется физический доступ к устройству и специальные знания.
Кроме того, исследователи подчёркивают, что Secure Enclave, отвечающий за хранение паролей и ключей шифрования, не затронут.
Специалисты Paradigm Shift заранее уведомили Apple о находке. Владельцам устройств, для которых безопасность имеет критическое значение, рекомендуется перейти на более новые модели.
Устройства на чипах A14 и новее этой проблеме не подвержены.