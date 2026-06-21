Неустранимая уязвимость старых iPhone затронула iPad, Apple Watch и Apple TV
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Неустранимая уязвимость старых iPhone затронула iPad, Apple Watch и Apple TV

Ранее стало известно о неустранимой уязвимости в iPhone XS и iPhone 11. Теперь исследователи уточнили, что проблема затрагивает и ряд iPad и Apple Watch.
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Редакция The GEEK сегодня в 13:26
Неустранимая уязвимость старых iPhone затронула iPad, Apple Watch и Apple TV

Ранее мы уже рассказывали о неустранимой аппаратной уязвимости в старых iPhone. Теперь специалисты Paradigm Shift уточнили, что проблема затрагивает гораздо больше устройств Apple, включая некоторые модели iPad, Apple Watch, Apple TV и Studio Display.

Под угрозой находятся:

  • iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max;
  • iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone SE второго поколения;
  • iPad Air третьего поколения;
  • iPad mini пятого поколения;
  • iPad восьмого и девятого поколений;
  • Apple Watch Series 4;
  • Apple Watch Series 5;
  • Apple Watch SE первого поколения;
  • Apple TV 4K второго поколения;
  • Studio Display.

Впрочем, опасность для большинства пользователей остаётся невысокой. Для эксплуатации уязвимости требуется физический доступ к устройству и специальные знания.

Кроме того, исследователи подчёркивают, что Secure Enclave, отвечающий за хранение паролей и ключей шифрования, не затронут.

Специалисты Paradigm Shift заранее уведомили Apple о находке. Владельцам устройств, для которых безопасность имеет критическое значение, рекомендуется перейти на более новые модели.

Устройства на чипах A14 и новее этой проблеме не подвержены.

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