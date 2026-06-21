Неустранимая уязвимость старых iPhone затронула iPad, Apple Watch и Apple TV

Ранее мы уже рассказывали о неустранимой аппаратной уязвимости в старых iPhone. Теперь специалисты Paradigm Shift уточнили, что проблема затрагивает гораздо больше устройств Apple, включая некоторые модели iPad, Apple Watch, Apple TV и Studio Display.

Под угрозой находятся:

iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max;

iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE второго поколения;

iPad Air третьего поколения;

iPad mini пятого поколения;

iPad восьмого и девятого поколений;

Apple Watch Series 4;

Apple Watch Series 5;

Apple Watch SE первого поколения;

Apple TV 4K второго поколения;

Studio Display.

Впрочем, опасность для большинства пользователей остаётся невысокой. Для эксплуатации уязвимости требуется физический доступ к устройству и специальные знания.

Кроме того, исследователи подчёркивают, что Secure Enclave, отвечающий за хранение паролей и ключей шифрования, не затронут.

Специалисты Paradigm Shift заранее уведомили Apple о находке. Владельцам устройств, для которых безопасность имеет критическое значение, рекомендуется перейти на более новые модели.

Устройства на чипах A14 и новее этой проблеме не подвержены.