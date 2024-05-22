Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition: космические часы для земных задач

В России стали доступны титановые смарт-часы HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition. Как понятно из названия, главной фишкой устройства стал космический дизайн. Но это далеко не все особенности, которые подготовила HUAWEI. Самое время разобраться, какие фишки получили «космические» часы, выявить плюсы и минусы и наконец понять, стоит ли их покупать и если да, то для кого именно подойдут HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition.

Характеристики HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Модель: HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition (MDS-AL00)

Габариты 49,1×49,1×12,9 мм, 65 г без ремешка

Обхват запястья: 140-210 мм

Дисплей: 1,5″, LTPO AMOLED-экран, 466×466, 310 ppi

Защита от воды: 5 АТМ

Микрофон и динамик: есть

Батарея: 780 мАч

Операционная система: HarmonyOS 4.2

Системные требования: Android 8.0 и выше, iOS 13.0 и выше

Связь: Bluetooth 5.2, WiFi, LTE, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, eSIM

Цена на момент обзора: 59 999 ₽

Комплектация

Смарт-часы HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition поставляются в премиальной чёрной коробке на лицевой стороне которых изображено само устройство. В комплект поставки входят:

Смарт-часы

Зарядная магнитная панель с коннектором USB-A

Дополнительные звенья для ремешка

Документация

Внешний вид

Главной фишкой HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition стал вдохновлённый космосом дизайн, делающий эти умные часы ярким представителем направления Space Age. Корпус устройства изготовлен из лёгкого, но сверхпрочного титана с алмазоподобным покрытием, который используется в аэрокосмическом оборудовании. Правда такой материал моментально собирает отпечатки, но их заметно только при близком рассмотрении.

Безель часов изготовлен из нанокристаллической керамики, получаемой в процессе кальцинации. Для придания ему насыщенного красного оттенка, специалисты HUAWEI использовали редкоземельный элемент — диоксид церия, во время обжига красной керамики. В результате многоступенчатой обработки, два цвета объединяются на молекулярном уровне, достигая идеального цветового сочетания.

Ремешок выполнен из того же материала, что и корпус. В комплекте есть дополнительные звенья, с помощью которых можно отрегулировать размер под любую руку. В варианте «из коробки» также есть возможность отцепить несколько звеньев, если запястье небольшое. Я именно так и сделал.

Как отмечают в компании, поверхность корпуса и ремешка обработана с использованием технологии алмазоподобного углеродного покрытия, удваивающей прочность по сравнению с вакуумным напылением. Таким образом, оба элемента HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition устойчивы к царапинам и износу. Я проходил с устройством несколько недель и никаких дефектов, кроме отпечатков, на нем не появилось.

Что касается экрана, то он получил сферическое сапфировое стекло, но об этом позже. Задняя панель часов с контактной площадкой выполнена из керамики. На корпусе, помимо динамика и микрофонов, расположили две кнопки — «коронку», выполненную в стиле космического оборудования, и кнопку быстрого доступа.

Несмотря на широкий спектр спортивных функций, часы сохраняют вид премиального ежедневного аксессуара, идеально дополняющего любой образ. Темно-серый титан в сочетании с бордовым безелем и массивностью корпуса добавляет гаджету брутальности.

На моём небольшом запястье часы могут казаться крупными и смотреться слегка нелепо. Однако в одежде с длинным рукавом все более-менее симпатично, как по мне. Поэтому, вероятно, модель подойдет мужчинам со средним или большим запястьем. Кроме того, меня удивил тот факт, что, если просто держать часы в руке, то они достаточно тяжелые (вес с ремешком около 110 грамм), но на запястье они абсолютно не ощущаются. Спустя 10-15 минут про них просто забываешь.

Дисплей

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition оснащены 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей, защищённым сферическим сапфировым стеклом, которое обладает высокой прочностью. Такое стекло позволяет активно использовать часы на открытом воздухе без страха повредить экран.

Сапфировое стекло, более устойчивое к царапинам по сравнению с обычным стеклом: даже при интенсивном использовании царапины на экране не появляются. В частности, как и на корпусе, за время пользования смарт-часами никаких царапин я не посадил.

При этом дисплей отличается отличной чувствительностью к прикосновениям и высокой яркостью, благодаря чему он хорошо читаем даже в солнечные дни. Но блики и отражения всё-таки мешают. Высокое разрешение экрана обеспечивает плотность пикселей в 310 ppi, что гарантирует яркие и чёткие изображения. Как и полагается флагманской модели, есть функция Always On Display.

Циферблаты

Основное внимание в HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition привлекает уникальный циферблат, вдохновленный соплом Лаваля. Он анимирован и при нажатии показывает вырывающееся из сопла пламя, которое также отображает уровень заряда батареи часов:

70-100% — пламя окрашивается в оранжевые тона

30-70% — цвет пламени оранжево-красный

Менее 30% — пламя становится синим

По центру циферблата расположилось то самое сопло. В его левой части — количество сделанных за сутки шагов, а в правой — «сожжённых» калорий. Над анимированным соплом показывается время заката Солнца и восхода Луны, время, день недели и дата.

В нижней части циферблата находятся изображения нескольких планет и спутника: Земля, Луна, Венера, Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. Клик по изображению планеты открывает ее трехмерную модель, которую можно вращать и рассматривать.

Кстати, на модельке Земли динамично меняется свет и тень на материках, то есть можно понять в какой части мира день, а в какой ночь. Мелочь, но увлекает!

Дополнительно доступны и другие специальные циферблаты, например, с изображением звёздного неба и 12 астрологических созвездий. Они позволяют пользователям персонализировать часы, выбрав созвездие своего знака зодиака. По умолчанию циферблат может показывать созвездие, видимое на небе в текущем месяце.

При этом всего в магазине HUAWEI доступно более 40 000 различных циферблатов, благодаря чему каждый пользователь сможет найти что-то подходящее своему вкусу, либо подобрать под образ.

Функциональность

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition работают с устройствами на базе iOS и Android. Часы требуют наличия Android версии 8.0 или выше, либо iOS 13.0 и выше. Для полноценного использования часов необходимо установить на смартфон приложение «HUAWEI Здоровье». Оно позволяет синхронизировать данные, изменять циферблаты, отслеживать полученную информацию и настраивать разнообразные параметры устройства.

Проведя пальцем сверху вниз открывается меню с ключевыми функциями, среди которых режимы работы, настройки сети и звука, будильник, фонарик и т.д. Там же показываются уже активированные функции и процент заряда батареи.

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Свайп слева направо открывает ассистента, прогноз погоды и напоминания, а справа налево — активность, показатели здоровья, фазы луны, быстрый доступ к заметкам или звонкам и другие карточки, которые можно настраивать под себя.

Основное управление происходит не только за счет сенсорного экрана, но и с помощью двух кнопок. Обе поддерживают сразу несколько функций. Например, нажав один раз на колёсико открывается главное меню или происходит возврат на начальный экран, а двойной клик открывает работающие приложения. Одно нажатие на вторую кнопку выводит на экран избранные приложения, а двойное — открывает приложение «Кошелёк».

В главном меню расположись все доступные приложения и возможности. Из интересного — «Телефон», через которое можно позвонить по eSIM или подключенный смартфон. Кстати, звук, воспроизводимый через встроенный в часы динамик, хороший, но не первоклассный. Качество более чем приемлемо для умных часов, как и качество встроенного микрофона.

Кроме того, есть приложение фирменного магазина AppGallery, через которое можно скачать калькулятор, диктофон, переводчик, навигатор, аудиоплеер, игры и ряд других приложений. Важно, что все уведомления, которые приходят на смартфон, в том числе сообщения в мессенджерах, появляются и на часах. По необходимости с них же можно отвечать, либо при помощи быстрых ответов, либо набирая сообщения на экранной клавиатуре. Несмотря на маленькие кнопки, это достаточно удобно. Таким образом, можно подключить наушники и уходить на пробежку без смартфона, при этом находясь на связи.

Часы оснащены навигационным модулем, поддерживающим системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и QZSS. Это позволяет не только записывать треки во время беговых тренировок, но и использовать полноценные картографические функции через Petal Maps и сторонние приложения. Помимо этого, в часах предусмотрены NFC и Wi-Fi.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition соответствуют водонепроницаемости класса 5 ATM для плавания, обладают классом защиты IP68 от пыли и влаги и отвечают требованиям стандарта EN 13319 для дайвинга. Они подходят для свободного погружения на глубину до 30 метров, поэтому их можно использовать во время плавания в бассейне и интенсивных тренировок с повышенной потливостью. В случае попадания воды в корпус достаточно воспользоваться функцией «Убрать воду», следуя указаниям на экране.

Режимы тренировок и мониторинг здоровья

В HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition есть множество функций для тех, кто предпочитает активный образ жизни или просто следит за своим здоровьем. В смарт-часы встроили акселерометр, гироскоп, компас, барометр, а также датчики пульса, электрокардиограммы, температуры и т.д. В целом функционал для мониторинга здоровья такой же, как и в других флагманских часах HUAWEI, поэтому предлагаю остановиться только на нововведениях и фишках WATCH 4 Pro Space Edition.

Так, смарт-часы получили обновленную функцию «Показатели здоровья 2.0», которая предоставляет подробный отчет о здоровье на основе девяти ключевых параметров мониторинга, включая анализ пульсовой волны и аритмии, а также контроль дыхания во время сна. При выборе соответствующего приложения предлагается выполнить несколько действий, например, вдохнуть и несколько раз прокашляться на смарт-часы. В итоге устройство предоставляет результат комплексного мониторинга.

Функция «Сообщество “Здоровье“» в приложении «HUAWEI Здоровье» позволяет подключать аккаунты родных и близких, предоставляя информацию о их состоянии здоровья и уведомляя в случае отклонений от нормы. Подобный функционал будет актуален для контроля за здоровьем детей или пожилых людей за счет режима SOS.

Кроме того, в WATCH 4 Pro Space Edition используется технология TruSeen 5.5+, обеспечивая круглосуточный мониторинг уровня кислорода в крови с повышенной на 15% точностью. Точнее также стали измерения пульса, температуры тела, анализа электрокардиограммы, обнаружения аритмии с помощью ФПГ-датчика, контроля дыхания во время сна и других важных показателей.

Что касается других основных функций, то часы предлагают точный подсчет шагов и пульса, мониторинг уровня кислорода в крови, анализ показателей сна, измерение температуры кожи на запястье, а также отображают время восхода и заката, время отлива и прилива, фазы Луны и предупреждают о приближающейся непогоде.

Важно отметить, что все функции, связанные со здоровьем, необходимы лишь для ознакомления и не стоит полноценно на них полагаться. В случае плохого самочувствия нужно обратиться к врачу за профессиональной помощью.

Целый раздел можно было бы посвятить тренировкам, однако в целом тут все на высшем уровне. Часы поддерживают более 100 режимов тренировок, включая водные виды спорта и дайвинг. В зависимости от выбора тренировки считываемые данные отличаются: где-то представляется более подробный анализ, где-то отслеживается лишь пульс.

Автономность

Хотя официальные спецификации емкости батареи HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition не разглашаются, по неофициальным данным, она составляет примерно 780 мАч. Контактная площадка для зарядной панели традиционно расположена на нижней стороне часов и обеспечивает надежное соединение.

В обычном режиме использования, включающем мониторинг сна и непрерывные измерения пульса, но без использования eSIM, батарея иссякла только на четвертый день тестирования. Примерно такие же цифры называет и HUAWEI.

При этом в часах есть второй режим для оптимизации производительности при минимальном потреблении энергии. Энергосберегающий режим «Ультра» обещает стандартное время работы батареи — 12 дней, а максимальное — 21 день. Тестировать в таком режиме я не стал, но думаю ориентировочно длительность работы примерно такая и будет. Отмечу лишь, что в режиме «Ультра» отключаются все функции, работающие через интернет.

Зарядка WATCH 4 Pro Space Edition происходит достаточно быстро: в моём случае аккумулятор полностью зарядился за полтора часа, причём до 40% — всего за 30 минут.

Итоги

Естественно, главным преимуществом HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition является обновлённый дизайн, выполненный в космическом стиле. Здесь и высококлассный премиальный материал в виде сверхпрочного титана с алмазоподобным покрытием, и красно-черный безель из нанокристаллической керамики, и сферическое сапфировое стекло. Все используемые материалы действительно характеризуют часы, как устройство премиум-сегмента.

Помимо этого, мы получаем самостоятельный девайс, работающий на eSIM, позволяющий принимать звонки и отправлять сообщения, забыв о смартфоне. Всё это работает на базе стабильной операционной системы HarmonyOS 4.2. Ну и вишенкой на торте служит широкий набор функций для мониторинга здоровья и тренировок, в том числе связанными с погружениями в воду, а также достойная автономность.

На другой чаше весов — габариты смарт-часов. Да, как я уже отмечал ранее, на руке они практически не ощущаются, но в целом они достаточно громоздкие, поэтому выпирают из-под одежды и будут хорошо смотреться далеко не на всех запястьях. В частности, основными их пользователями будут исключительно мужчины.

Кроме того, несмотря на прочность стекла на циферблате, при попадании прямых солнечных лучей, оно очень сильно бликует. Информацию на дисплее видно, но на чёрных элементах интерфейса при солнечной погоде постоянно мелькают отражения.

В итоге, для меня единственной и самой главной особенностью HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition всё равно остаётся их дизайн. Да, я считаю, что приобрести часы можно даже если понравился только внешний вид. При этом они идеально подойдут спортсменам и тем, кто заботится о своём здоровье. Особенно если вы ищете продвинутый девайс, который станет хорошим ассистентом или дополнением к смартфону. Но, если нужен умный аксессуар с базовыми функциями, то вряд ли стоит переплачивать, можно рассмотреть HUAWEI WATCH FIT SE (обзор).

Анатолий Почивалов Плюсы Уникальный дизайн и циферблаты

Качественные и прочные материалы

Поддержка звонков и ответов на сообщения

Широкий функционал для здоровья и спорта

Хорошая автономность

Защита от воды Недостатки Массивный корпус

Цвет довольно маркий

Блики на экране